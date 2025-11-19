Due generazioni di pusher: nonno e nipote ai domiciliari per droga Hanno lo stesso nome e il più giovane ne eredita anche l’attività

Nonno e nipote, stesso nome e il più giovane che ne eredita anche l’attività. 58 e 18 anni, generazioni lontane che si riavvicinano nello spaccio.

Sono finiti entrambi in manette, arrestati dai carabinieri della stazione e sezione radiomobile di Caivano.

Accade in tarda serata, nella cittadina del parco Verde. I militari sono testimoni di una cessione di stupefacenti. Bloccato e sanzionato prima il cliente, i carabinieri hanno raggiunto i due e li hanno perquisiti.

Sequestrate 11 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e 280 euro in contante ritenuto provento illecito. Nonno e nipote sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.