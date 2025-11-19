Blitz a Secondigliano: arrestato 29enne con 18 chili di droga La sostanza stupefacente era nascosta nella cameretta del figlio neonato

Blitz antidroga nel quartiere Secondigliano per i carabinieri della locale stazione. Arrestato un 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo alla ricerca di armi e droga. Trovati 18 chili di droga. Lo stupefacente, suddiviso in 15 chili di hashish, quasi due chili di eroina e 810 grammi di cocaina, era nascosto nell'armadio della camera da letto del proprio figlio neonato è stato sequestrato.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.