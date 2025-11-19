Sorpreso a rubare da un'auto in sosta: arrestato dalla polizia In manette un 47enne napoletano

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano per furto aggravato. Gli agenti del commissariato Posillipo, sono intervenuti in via Manzoni per la segnalazione di un uomo intento a rubare da un’auto in sosta.

I poliziotti, nel raggiungere tempestivamente il luogo della segnalazione, hanno trovato alcune persone che avevano fermato il 47enne dopo che era stato sorpreso a rubare all’interno dell’auto parcheggiata.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato l'uomo trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso ed hanno accertato che il nottolino della portiera del veicolo era stato manomesso ed i gruppi ottici posteriori erano stati asportati. Per tale motivi, l’indagato è stato arrestato.