Armi clandestine in camera da letto: carabinieri arrestano 52enne E’ stata la presenza di una tossicodipendente e un colombiano ad insospettire i carabinieri

E’ stata la presenza di una tossicodipendente e di un colombiano nella palazzina di un 52enne ai domiciliari a far incuriosire i carabinieri della tenenza di Arzano.

Ritenendo che quelle persone fossero sospette e collegate al detenuto, i militari hanno perquisito la sua abitazione.

Nella camera da letto una pistola calibro 45 con matricola abrasa contenente 7 proiettili e una 357 magnum risultata provento di un furto commesso lo scorso anno nel casertano.

Il 52enne è finito in manette e poi in carcere. Risponderà di detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione

Il colombiano sorpreso sul pianerottolo dell’arrestato è stato denunciato per false generalità. Sulla sua testa anche un decreto di espulsione dal territorio nazionale.