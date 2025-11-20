Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento di determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 45enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso lo scorso 14 novembre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e associazione per delinquere, commessi a Napoli tra il 2010 e il 2018.