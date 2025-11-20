Casoria e Arzano: due arresti dei carabinieri durante i controlli notturni Contrasto dell’illegalità diffusa ma non solo

La compagnia di Casoria è molto attiva in questo periodo specie nelle ore notturne con servizi mirati volti al contrasto dell’illegalità diffusa ma non solo.



Questa notte, propria nella città di Casoria, i carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dove il 43enne abita con la propria madre.

La donna, 75enne, non voleva più dare a suo figlio i soldi per comprare la droga. L’uomo non ha voluto sentire ragioni e ha picchiato la vittima fino a cercare di strangolarla per poi fortunatamente rinsavire e allontanarsi. I carabinieri hanno parlato con la donna che è stata trasferita in ospedale per poi mettersi alla ricerca del 43enne. L’uomo è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione ed è stato arrestato.



Nelle stesse ore ad Arzano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria hanno arrestato un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.



I militari stanno percorrendo via Zanardelli quando notano una persona allontanarsi velocemente dall’abitazione dell'uomo che, vedendo la gazzella, chiude frettolosamente la finestra. La persona, rivelatasi verosimilmente un cliente, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina. A quel punto i carabinieri irrompono nell’appartamento del 27enne che viene bloccato mentre stava tentando di disfarsi di 33 dosi di cocaina tenute in un ovetto in plastica. L’uomo è in attesa di giudizio, deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.