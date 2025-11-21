Campo rom di Poggioreale: sequestrati droni, pannelli fotovoltaici e rame Controlli a tappeto dí carabinieri forestali e della compagnia Napoli Poggioreale

Controlli a tappeto di carabinieri forestali e della compagnia Napoli Poggioreale nel campo Rom a Napoli di via Grimaldi.



Nell’accampamento del quartiere Poggioreale è stato possibil, grazie alle competenze specifiche dei militari forestali, agire nell’ambito della sicurezza ambientale, ma non solo.



Sequestrata merce elettronica per un valore complessivo di 10mila euro. Parliamo di droni, pannelli solari, luci led e telecamere che sono state rinvenute all’interno di una baracca di circa 20 metri quadrati. Sequestrate anche ben 30 tonnellate di cavi elettrici in rame, l’oro rosso che nel mercato nero vale moltissimo.



Durante i controlli una persona è stata denunciata per maltrattamento di animali. Una 38enne aveva un pitbull incatenato. L’animale è stato affidato alle cure dell’Asl Veterinaria.

Un altro cane, é un meticcio, é stato invece trovato in pessime condizioni igienico sanitarie rinchiuso in una baracca dismessa. Del piccolo animale si prenderanno cura i medici dell’Asl.

Identificate 54 persone di cui 13 già noti alle forze dell’ordine. Sono dieci i veicoli che senza assicurazione, cannibalizzati o in stato di abbandono sono stati rimossi.