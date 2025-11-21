Donna rapinata sotto gli occhi dei carabinieri: malvivente arrestato in diretta Le manette sono scattate ai polsi di un 29enne marocchino

Le ha stappato con forza quel cellulare dalle mani, incurante che la signora di 69 anni potesse cadere a terra. Siamo a via Francesco Caracciolo e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella sono impegnati in un servizio anti-rapina nelle strade del centro. Nella lente degli appostamenti proprio via Caracciolo. La donna sta passeggiando tranquillamente quando un 29enne originario del Marocco già noto alle forze dell’ordine, con uno scatto fulmineo, si avvicina alla signora per poi fuggire. I carabinieri vedono la scena e inseguono il 29enne. La fuga dura poche centinaia di metri e l’uomo viene bloccato e arrestato per rapina. La refurtiva viene recuperata e restituita alla legittima proprietaria che fortunatamente sta bene.



L’arresto è avvenuto durante un servizio a largo raggio che ha visto impiegati i carabinieri della compagnia Napoli Stella nel centro città e a Porta Nolana. Sulle 65 persone identificate, 38 sono risultate già note alle forze dell’ordine. Sono 4 i veicoli sequestrati.