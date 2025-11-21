La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo di livello giallo per temporali fino alle ore 15 di domani, sabato 22 novembre. Permarrà infatti la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. La criticità idrogeologica riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro. La Protezione civile della Campania raccomanda di "prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni per il permanere del rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli o alla fragilità dei terreni". In alcune aree i temporali potrebbero essere anche molto intensi.
Maltempo: in Campania prorogata a domani allerta gialla per temporali
Fino alle 15
Napoli.