Maltempo, a Napoli restano chiusi parchi e pontile di Bagnoli Maggiori informazioni sul sito del Comune

È stata prorogata fino alle ore 15 di domani, sabato 22 novembre, l'allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi inizialmente prevista fino alle ore 15.00 di oggi. Resteranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.