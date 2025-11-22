Non si nutriva da giorni: anziana salvata in extremis dalla polizia locale Intervento provvidenziale degli agenti ad Afragola

La polizia locale della città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, durante le fasi di controllo e monitoraggio del territorio, è intervenuta in località corso Italia presso l’abitazione di una donna di 89 anni.

Il racconto della polizia locale:

"Giunti sul posto l'anziana che viveva da sola ha faticato non poco per aprire la porta, ed una volta riuscita nell’intento con un viso molto sofferente ha chiesto aiuto e sostegno perché non aveva più la capacità di provvedere al proprio sostentamento per le sue condizioni di salute molto precarie.

La stessa ci comunicava che per le difficoltà dovute al suo grave stato di salute non si nutriva da diversi giorni. La donna visibilmente provata dichiarava di avere forti difficoltà respiratorie e di non riuscire a provvedere a curarsi".

Viste le condizioni fisiche e lo stato di salute molto precario gli agenti hanno provveduto immediatamente a contattare il 118. Allertati i servizi sociali del comune di Afragola unitamente alla responsabile del centro anti violenza giuni in poco tempo sul posto.

La donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore dove attualmente è sotto osservazione.