Camorra: colpo al clan Moccia, 11 arresti ad Afragola In azione Polizia e Carabinieri

Polizia e Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché detenzione a fine di spaccio di droga, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e di arma da guerra, pubblica intimidazione con uso di armi, ricettazione, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un'associazione di stampo camorristico costituente articolazione del clan Moccia, attivo sul territorio di Afragola e comuni limitrofi.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di NAPOLI Nord, su richiesta e a seguito di un decreto di fermo della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di NAPOLI e dai Carabinieri di Casoria, in collaborazione poliziotti e carabinieri di Afragola. In particolare, dall'attività investigativa sarebbe emersa l'operatività di un sodalizio criminale impegnato nel controllo della vendita di sostanze stupefacenti e nel costante monitoraggio del territorio, attuato mediante continue attività intimidatorie, realizzate con l'uso di armi e pericolose azioni di fuoco, anche nel pieno centro di Afragola.