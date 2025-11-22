Aggredisce i genitori in casa: arrestato figlio violento L'intervento degli agenti ha scongiurato il peggio

La polizia ha arrestato un 49enne napoletano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, a seguito di una segnalazione YouPol, riguardante una lite familiare in atto, sono intervenuti presso un’abitazione a Portici.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo ed una donna in evidente stato di agitazione, i quali hanno riferito di essere stati aggrediti dal figlio, anch’egli presente nell’appartamento. Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto, bloccato e arrestato il 49enne.