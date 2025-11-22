Napoli: 35enne accoltellata davanti casa da un uomo, è in pericolo di vita Un uomo l'ha aggredita nel piazzale

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti intorno alle 21.30 nel parco Cerqua a Qualiano, nel Napoletano, per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 35 anni sarebbe stata accoltellata più volte in varie parti del corpo nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate un uomo del quale non si conosce al momento l'identità. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda