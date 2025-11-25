Ennesima tragedia sfiorata: carabinieri arrestano 32enne per stalking Accade nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Lei ha 33 anni, lui è 32enne ed è incensurato. Sono entrambi stranieri ma stabilmente in Italia da anni. I due hanno avuto una relazione sentimentale. La storia dura pochi mesi ma lei decidere di interrompere quell’amore malato. Lui ha il vizio di bere e ogni volta che si ubriaca la picchia.

L’uomo è completamente accecato dall’idea di possesso e dall’alcol e non ne vuole sapere di farsi da parte. La perseguita, quasi ogni sera é sotto casa sua e le ha reso la vita un inferno.



In mattinata la donna si era decisa di denunciare quell’uomo. Vuole interrompere quella imprevedibile e terrificante routine. La 33enne viene accolta nella “stanza tutta per sé” della stazione carabinieri Napoli Stella. In quel luogo sobrio ma accogliente la donna racconta le storie dí aggressione e paura che ha dovuto sopportare. I carabinieri attivano il codice rosso.

Passano poche ore quindi e l’uomo si ripresenta sotto casa della ex. Anche questa volta è ubriaco, la afferra e la aggredisce. Interviene un vicino e la donna scappa correndo fino alla caserma dei carabinieri per chiedere aiuto.

I militari soccorro la donna mentre la pattuglia della stazione e la gazzella della compagnia corrono sotto casa della donna.

Poco distante l’uomo che, palesemente ubriaco, viene bloccato e arrestato. Il 32enne è ora in carcere. La vittima ha ferite in varie parti del corpo dovute alle percosse ricevute ma fortunatamente sta bene.