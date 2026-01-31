Castellammare e Salerno, le spine del Pd. Vicinanza: "Sono ferito" Tensione in Campania, Schlein: "Fiducia nella coalizione progressista"

Una giornata nata per celebrare l'unità del Partito Democratico si è trasformata, per Elly Schlein, in un delicato esercizio di gestione delle crisi territoriali. A margine dell'evento di Energia Popolare a Napoli, la segretaria dem si è trovata stretta tra due fuochi: l'imminente scontro con Vincenzo De Luca a Salerno e il terremoto politico a Castellammare di Stabia, dove l'invio della commissione d'accesso per sospette infiltrazioni camorristiche ha fatto saltare il sostegno a Vicinanza

Lo strappo di Castellammare: Vicinanza non molla

Il colpo di scena arriva da Luigi Vicinanza. Nonostante il Pd e il Movimento 5 Stelle abbiano ufficialmente ritirato il sostegno alla sua giunta a seguito dell'ispezione prefettizia, il primo cittadino annuncia di voler restare in sella.

"Finché ci saranno le condizioni politiche, io resterò al mio posto nell'interesse della buona amministrazione", ha dichiarato Vicinanza, lanciando un guanto di sfida ai vertici del Nazareno. Il sindaco ha poi definito l'addio del Pd un "errore politico" che lo ha "ferito personalmente".

"Il Pd e la Schlein, che si candidano a governare il Paese, devono confrontarsi con la realtà complessa delle città medie del Sud. Benvenuta la commissione d'accesso: aiuterà a fare chiarezza, non abbiamo nulla da nascondere".

Al momento, Vicinanza assicura di avere ancora i numeri in Consiglio per governare, nonostante il diktat del segretario regionale Piero De Luca, che ha definito "complesso e complicato" proseguire l'esperienza amministrativa in questo contesto.

Salerno: il "muro" contro il ritorno di De Luca

Non meno tesa la situazione a Salerno. Con le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli ormai prossime all'esecutività, l'ex governatore Vincenzo De Luca scalpita per riprendere il comando. Un'ipotesi che il Pd nazionale tenta di scongiurare per non polverizzare l'alleanza con il M5S. Elly Schlein ha ribadito la linea: "Fiducia nel lavoro del partito regionale. La priorità è tenere insieme la coalizione progressista con cui abbiamo recentemente vinto le regionali ed eletto Roberto Fico alla presidenza". Un richiamo all'ordine che suona come un avvertimento all'ex sceriffo.