Locale senza addetti antincendio, scatta il blitz di Polizia e pompieri Dopo la strage di Crans Montana rafforzati i controlli sul territorio

Dopo la strage di Crans Montana il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari ha rafforzato i controlli nei locali seguendo le direttive del ministero dell'Interno.

Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti in un'attività nella zona di San Ferdinando.

"Nel corso del controllo è stato accertato che, all’interno del locale, non era presente alcun addetto antincendio adeguatamente formato e munito della prescritta certificazione di idoneità rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco, così come previsto dal D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi). Inoltre, il responsabile dell’esercizio commerciale è stato sanzionato amministrativamente per l’omessa esposizione della tabella alcolimetrica", hanno fatto sapere dal Palazzo di Governo.

Il Prefetto ha rivolto un riconoscimento al Questore di Napoli, Maurizio Agricola, al comandante provinciale dei Carabinieri, generale Biagio Storniolo, al comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Carmine Virno, nonché al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano, "per l’efficace coordinamento delle attività di prevenzione e controllo finalizzate al rispetto delle norme in materia di sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica".

