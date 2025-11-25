Ben 4 chili di esplosivo in viaggio lungo le strade di Napoli: arrestato 25enne I carabinieri sequestrano 100 candelotti in un'auto

Durante i controlli, disposti dal comando provinciale in tutta Napoli e provincia, spesso i carabinieri si sono imbattuti in pusher giovanissimi o incensurati insospettabili.

Come già detto in altre occasioni, siamo difronte a una nuova frontiera dell’illegalità con la criminalità organizzata che spesso sfrutta persone alle prime armi che tentano il facile guadagno.



Questa volta non parliamo di droga ma di un reato che segue l’attualità e la moda del periodo storico perché la criminalità organizzata è come una spa, sempre al passo coi tempi e pronta a rispondere alle richieste del mercato: i botti illegali.



Siamo nel quartiere Fuorigrotta e i carabinieri della stazione Rione Traiano fermano un 25enne a bordo della sua auto mentre percorre via Gabriele Rossetti. Il ragazzo è visibilmente agitato e basta poco per capire che in quell’auto ci fosse qualcosa di sospetto. Inizia la perquisizione e i dubbi vengono risolti.

Il ragazzo stava trasportando 100 candelotti. Ordigni pirotecnici - messi sotto i sedili posteriori - non convenzionali e non omologati ancora da etichettare. Parliamo dei tipici cobra. Siamo sopra i 4 chili di esplosivo che stava viaggiando sulle strade di Napoli tra le centinaia di auto impegnate nel traffico cittadino.

Fuochi illegali e micidiali per i quali è stato necessario l’intervento degli artificieri del comando provinciale di Napoli. Il 25enne incensurato è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio