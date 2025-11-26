Prelevato con forza dal furgone, legato e incappucciato: terrore per un ragazzo Sequestro di persona a scopo di estorsione: due arresti nel napoletano

Polizia e guardia di finanza, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Le indagini, delegate alla squadra mobile e al nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli, si riferiscono al sequestro di un minorenne, avvenuto in San Giorgio a Cremano l'8 aprile 2025. Inchiesta coordinata dalla procura distrettuale di Napoli.

In particolare, il ragazzo sarebbe stato preso di peso e trascinato con forza all’interno di un furgone, trasportato in un appartamento, ove veniva tenuto legato e incappucciato; soltanto dopo varie ore, sarebbe stato liberato.

Per il suo rilascio, sarebbe stata avanzata al padre della vittima la richiesta di pagamento di un milione e mezzo di euro.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.