Maltempo: in Campania migliora quadro meteo, domani resta allerta gialla Prorogato avviso di criticità per la fascia costiera

È in via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all'attenuazione dei temporali già previsto per la seconda parte della giornata odierna, seguirà un ulteriore affievolimento delle precipitazioni a partire dalla mezzanotte, quando i fenomeni saranno a scala locale e non più diffusa. In qualche zona, dunque, anche nella giornata di domani potranno verificarsi rovesci e temporali ma in maniera isolata.Permane, invece, il rischio idrogeologico anche in assenza di nuove piogge. Per questo motivo, il Centro Funzionale della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 14 di domani l'avviso di criticità di livello giallo sull'intera fascia costiera, cioè dal litorale casertano fino al basso Cilento.