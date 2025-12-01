Controlli della polizia sull'asse mediano a Napoli: arrestato un 18enne Dovrà rispondere di minacce nei confronti degli agenti

Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto “Asse Mediano”, la polizia ha arrestato un 18enne di Arzano, con precedenti, per minacce, danneggiamento aggravato dei beni della pubblica amministrazione e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare sull’Asse Mediano, all’altezza di Aversa-Melito, hanno notato un’auto con a bordo due soggetti con il volto travisato, il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Vittorio Veneto a Frattamaggiore, il veicolo è andato ad impattare contro la volante e alcune auto in circolazione; in quei frangenti, i due hanno abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi.

Gli operatori, con il supporto degli agenti del commissariato di Afragola, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato uno dei due occupanti, identificato poi per il 18enne, lo stesso, una volta condotto nell’auto di servizio, ha proferito parole minacciose nei confronti degli agenti.

Infine, i poliziotti hanno rinvenuto nell’auto in uso al predetto una pistola replica priva di tappo rosso che è stata sequestrata. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante