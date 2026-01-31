Sorpreso a spacciare droga in auto: 23enne arrestato dalla Polizia Il giovane è accusa di spaccio: sequestrati involucri di hashish e marijuana

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, che dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In azione gli agenti del Commissariato di Afragola, che durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Alcide de Gasperi.

Il giovane è stato notato a bordo di un'auto, mentre cedeva droga in cambio di soldi. L'indagato è stato trovato in possesso di 6 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 8 grammi. Inoltre i poliziotti, all'interno del veicolo, hanno sequestrato 10 involucri di hashish del peso complessivo di circa 18 grammi e 475 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Il 23enne è stato arrestato, mentre l'acquirente è riuscito a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini degli agenti del commissariato afragolese proseguono.