Acerra: sorpresi con la droga e arrestati Manette per un 32enne e un 34enne del luogo

La polizia ha arrestato un 34enne ed una 32enne, entrambi di Acerra, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del locale commissariato e della squadra mobile di Napoli, nel transitare in via Grazia Deledda ad Acerra, hanno notato un uomo ed una donna transitare, con fare guardingo, a bordo di un’auto e li hanno controllati.

L'intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno della vettura, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato un involucro di cocaina del peso di 110 grammi circa.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione degli indagati, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 69 involucri di cocaina del peso di 71 grammi circa, un panetto di hashish del peso di 90 grammi circa, 13.680 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, 4 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 4 telefoni cellulari.