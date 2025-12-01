Castellammare di Stabia, tenta di rapinare una tabaccheria: arrestato L'intervento fulmineo della polizia

La polizia ha arrestato un 36enne napoletano per tentata rapina. Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in piazza Principe Umberto per la segnalazione di una rapina all’interno di un’attività commerciale.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che il 36enne era stato fermato dai dipendenti dell’attività in quanto, poco prima, li aveva minacciati, facendo intendere di essere armato, per farsi consegnare l’incasso della giornata. Gli operatori hanno quindi bloccato l'uomo, traendolo in arresto per tentata rapina.