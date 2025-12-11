Napoli: bomba contro pizzeria, prefetto intensifica controlli Danni all’ingresso del locale e agli arredi interni

Il prefetto di Napoli Michele di Bari esprime "la più ferma condanna per l’esplosione di un ordigno avvenuta nella tarda serata di ieri ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere di Secondigliano che ha provocato danni all’ingresso del locale ed agli arredi interni". Il prefetto, nel disporre "l’immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l'area interessata", ringrazia "gli agenti della questura di Napoli tempestivamente intervenuti" e ribadisce "la piena fiducia nelle forze di polizia e nell'autorità giudiziaria affinché possano essere individuati i responsabili dell’atto criminoso, rinnovando l’invito ai cittadini e agli operatori economici a denunciare qualsiasi episodio intimidatorio".