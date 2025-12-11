"Napoli città sicura": quattro piazze per la sicurezza sul lavoro Venerdi 23 gennaio il primo evento pubblico

Si è svolta mercoledì 10 dicembre, presso la Sala del Consiglio comunale, la quarta assemblea dell’Osservatorio “Napoli Città Sicura”, organismo consultivo del Comune di Napoli per promuovere cultura della prevenzione, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'incontro, condotto dal presidente dell’Osservatorio, il consigliere comunale Domenico Palmieri, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Vincenza Amato, ha visto la partecipazione di oltre trenta rappresentanti di enti pubblici e privati accreditati, tra cui ASL Napoli 1 Centro, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Regione Campania, Università Federico II, CGIL e UIL, oltre ai referenti di numerosi Ordini tra cui quelli di Avvocati, Consulenti del Lavoro, Geometri, Ingegneri, Periti industriali, Periti tecnici e professioni sanitarie, Psicologi, e delle associazioni ACEN, ANCORS, SISPED e UNTESIL.

Durante la riunione è stato programmato il primo evento pubblico: venerdì 23 gennaio quattro piazze della città ospiteranno spazi informativi, attività dimostrative e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. Ciascuno degli enti partecipanti metterà a disposizione gazebo, materiali divulgativi, gadget per le scolaresche e personale per coinvolgere lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse. Questa iniziativa, insieme alla seconda giornata in ulteriori piazze cittadine prevista per il 13 febbraio, servirà da lancio per la "Giornata comunale della sicurezza sul lavoro" prevista per il 5 marzo.

Palmieri ha inoltre annunciato l’accoglimento, da parte della Direzione Generale comunale, della proposta avanzata insieme al Responsabile comunale per la sicurezza Giuseppe Di Nuzzo, di aderire al Piano Regionale della Prevenzione 2020–2025, in particolare ai programmi “PP03 – Luoghi di lavoro che promuovono salute” e “PP08 – Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali”.

I partecipanti, infine, hanno approvato il nuovo logo di "Napoli Città Sicura": un simbolico caschetto di sicurezza da lavoro stilizzato, di colore giallo, e la scritta “Salute e Sicurezza sul Lavoro”.