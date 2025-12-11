Manovra: fino a 6 milioni per celebrazione 2.500 anni Napoli Per attività di promozione della città

Vengono destinati fino a 6 milioni di euro per il 2026 alla "celebrazione dei 2.500 anni della citta' di Napoli" e per la realizzazione di "attivita' di promozione della citta' e del suo territorio". Lo prevede un emendamento del governo alla manovra depositato in Commissione Bilancio in Senato. Le risorse vengono individuate nel Fondo per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane creato dalla manovra presso il Ministeto degli Esteri e finanziato con 35 milioni annui dal prossimo anno. "Trattandosi di una finalizzazione a specifiche attività di una quota parte dello stanziamento già previsto" dalla manovra, "e prevedendo l'emendamento uno stanziamento redatto come tetto massimo di spesa - si legge nella relazione tecnica - la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"