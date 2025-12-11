Operaio edile cade da un ponteggio, trasferito in ospedale E' accaduto a Piazza Garibaldi

Un operaio edile di 44 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un ponteggio. L'incidente è avvenuto nella zona di piazza Garibaldi, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era impegnato alla ristrutturazione di un balcone, al primo piano di uno stabile. Soccorso dal "118" è stato trasferito all'ospedale "Vecchio Pellegrini" di Napoli. Sul posto è giunta la polizia di Stato che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.