Circumvesuviana, prove nuovo treno: servizio ridotto sulla Volla-Baiano Ecco il periodo di sospensione del servizio ferroviario

Mario Pepe

L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato la necessaria e inderogabile riduzione temporanea del servizio ferroviario sulla tratta Volla-Baiano della rete vesuviana per consentire, in un regime di assoluta sicurezza operativa, lo svolgimento delle complesse prove in linea (omologazione) del nuovo materiale rotabile. Questi test rappresentano un fondamentale passo tecnico necessario per ottenere l'autorizzazione da parte di Ansfisa.

Con le prove, da effettuarsi in presenza di tutti gli attori coinvolti (costruttore, laboratori di prova, organismi indipendenti), si verificherà che il nuovo treno, progettato esclusivamente per le linee della vesuviana, rispetti tutti i più recenti standard di sicurezza europei in condizioni operative reali, inclusa la corretta interazione con gli attuali sistemi di segnalamento e controllo della velocità della linea.

Durante le prove, che proseguiranno anche tutta la notte, verranno misurate le prestazioni del convoglio (accelerazione e velocità) per garantire che i nuovi treni mantengano gli orari previsti, migliorando l'efficienza complessiva del servizio.

Il periodo di sospensione del servizio ferroviario sarà domenica 14 dicembre per l’intera giornata e poi domani e da lunedì a venerdì dalle 14.30 fino a fine servizio. Per mitigare i disagi per l'utenza, l'Eav ha predisposto un servizio bus sostitutivo che coprirà l'intero percorso interrotto.

Si invitano i viaggiatori a consultare gli orari delle ultime partenze prima delle sospensioni e i dettagli del servizio sostitutivo, con orari e punti di fermata, sul sito www.eavsrl.it.