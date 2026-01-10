Afragola: denunciato dalla polizia locale per minacce e oltraggio Controlli all’esterno delle scuole finalizzati a garantire la tutela e la sicurezza degli alunni

La polizia locale della città di Afragola guidata dal dirigente Antonio Piricelli nell’ambito dei servizi di controlli effettuati all’esterno delle scuole finalizzati a garantire la tutela e la sicurezza degli alunni, dei genitori che li accompagnano, dei docenti e di tutti coloro che operano all’interno delle scuole, ha fermato un cittadino, il quale dopo aver ricevuto la contestazione per una infrazione ha iniziato ad offendere gli operatori di polizia locale usando parole forti e profferendo offese pesanti.

Lo stesso è stato subito posto in stato fermo e condotto presso gli uffici del comando. Il cittadino è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.