Opere abusive nella zona industriale, blitz dei vigili: scatta il sequestro I controlli degli agenti: denunciati i responsabili

Due aree sono state sequestrate dalla Polizia locale nella zona industriale della città. L'intervento ha interessato due superfici di grossa estensione, rispettivamente di 600 e 1.500 metri quadrati, dove gli agenti hanno riscontrato gravi violazioni urbanistiche.

Le irregolarità riscontrate

Dagli accertamenti tecnici è emerso che i responsabili avevano proceduto all'abbattimento di ruderi preesistenti per costruire due nuovi fabbricati, realizzati in totale assenza di titoli abilitativi. Un primo manufatto era in avanzato stato di ultimazione, il secondo - su due livelli - ancora allo stato grezzo.

Oltre all'edificazione illegale, le verifiche hanno portato alla luce un frazionamento del terreno, incompatibile con la destinazione agricola dell'area. Sia le aree che i manufatti sono stati sequestrati, mentre per i responsabili è scattata la denuncia alla Procura partenopea.