Opere abusive nella zona industriale, blitz dei vigili: scatta il sequestro

I controlli degli agenti: denunciati i responsabili

opere abusive nella zona industriale blitz dei vigili scatta il sequestro
Napoli.  

Due aree sono state sequestrate dalla Polizia locale nella zona industriale della città. L'intervento ha interessato due superfici di grossa estensione, rispettivamente di 600 e 1.500 metri quadrati, dove gli agenti hanno riscontrato gravi violazioni urbanistiche.

Le irregolarità riscontrate

Dagli accertamenti tecnici è emerso che i responsabili avevano proceduto all'abbattimento di ruderi preesistenti per costruire due nuovi fabbricati, realizzati in totale assenza di titoli abilitativi. Un primo manufatto era in avanzato stato di ultimazione, il secondo - su due livelli - ancora allo stato grezzo.

Oltre all'edificazione illegale, le verifiche hanno portato alla luce un frazionamento del terreno, incompatibile con la destinazione agricola dell'area. Sia le aree che i manufatti sono stati sequestrati, mentre per i responsabili è scattata la denuncia alla Procura partenopea.

Ultime Notizie