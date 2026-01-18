Furti nelle abitazioni, arrestato a Capodichino latitante Autiero Rientrava dall'Albania

L'hanno bloccato all'aeroporto di Capodichino dove era atterrato con un volo proveniente da Tirana. é finita così la latitanza di Salvatore Autiero, il 44enne che era sfuggito nei giorni scorsi ad un'operazione dei carabinieri e della procura di NAPOLI Nord contro i presunti appartenenti ad un'associazione a delinquere specializzata nei furti nelle abitazioni e nelle truffe ad anziani e a persone in difficoltà. Autiero è stato arrestato e trasferito in carcere. Le indagini hanno consentito di identificare complessivamente 38 persone, appartenenti a sette diversi gruppi criminali operanti nelle province campane e in quelle di Frosinone e Roma. Gli investigatori hanno ricostruito circa 150 episodi, tra i quali 40 furti consumati, 3 tentati e 92 incompiuti, 8 ricettazioni e tre truffe con la tecnica dello specchietto, per un profitto complessivo di 105mila euro.