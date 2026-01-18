Spari alla Sanità, Prefettura di Napoli rafforza i controlli Scontro a fuoco della scorsa notte al centro del prossimo Comitato per l'Ordine Pubblico

Un rafforzamento delle misure di controllo nel Rione Sanità, teatro nella notte di uno scontro a fuoco con due giovani feriti a colpi di arma da fuoco, è stato disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza - si legge in una nota - prevede servizi mirati di prevenzione e controllo del territorio per contrastare ogni forma di illegalità. L'episodio sarà oggetto di approfondimento e analisi nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l'adozione di eventuali ulteriori misure. La Prefettura - si precisa - segue con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, confermando il costante impegno dello Stato nel presidio del territorio attraverso un'azione coordinata e continua di prevenzione.