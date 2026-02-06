Atto vandalico al Serd di Pozzuoli, Vanni: "Nessuna interruzione al servizio" Solidarietà al personale da parte della direzione sanitaria

Nelle scorse ore, la sede del Ser.D. di Pozzuoli dell'Asl Napoli 2 Nord, centro di riferimento per le dipendenze patologiche, è stata oggetto di un’intrusione che ha provocato diversi danni materiali.

L'atto ha interessato in via principale l’ufficio della direzione e alcuni locali amministrativi, messi a soqquadro.

Fortunatamente, l’integrità delle attrezzature sanitarie e dei presidi medici è stata preservata.

Questo ha permesso alla struttura di non interrompere il proprio servizio: le attività di terapia, riabilitazione e assistenza procedono regolarmente, senza alcun impatto sul percorso di cura degli assistiti.

Sull’accaduto indagano le autorità competenti, con le quali l’azienda sta collaborando attivamente.

"Siamo amareggiati per quanto accaduto - ha sottolineato il direttore generale Monica Vanni - colpire un luogo di cura significa colpire la comunità stessa. Tuttavia - ha proseguito - la risposta più importante è che il servizio non ha subito interruzioni: la cura e l'assistenza ai nostri pazienti restano la nostra priorità assoluta e sono proseguite normalmente.

Voglio esprimere il mio sostegno al direttore del Ser.D. e a tutto il personale. La loro dedizione, anche di fronte a simili episodi, è il segno della solidità della nostra azienda.

Siamo pienamente al fianco delle forze dell'ordine per fare chiarezza su quanto accaduto, certi che la serenità dei nostri uffici sarà presto ripristinata".