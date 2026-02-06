Atto vandalico al Serd di Pozzuoli, Vanni: "Nessuna interruzione al servizio"

Solidarietà al personale da parte della direzione sanitaria

atto vandalico al serd di pozzuoli vanni nessuna interruzione al servizio

L'atto ha interessato in via principale l’ufficio della direzione e alcuni locali amministrativi, messi a soqquadro. Fortunatamente, l’integrità delle attrezzature sanitarie e dei presidi medici è stata preservata...

Pozzuoli.  

Nelle scorse ore, la sede del Ser.D. di Pozzuoli dell'Asl Napoli 2 Nord, centro di riferimento per le dipendenze patologiche, è stata oggetto di un’intrusione che ha provocato diversi danni materiali.

L'atto ha interessato in via principale l’ufficio della direzione e alcuni locali amministrativi, messi a soqquadro.
Fortunatamente, l’integrità delle attrezzature sanitarie e dei presidi medici è stata preservata.

Questo ha permesso alla struttura di non interrompere il proprio servizio: le attività di terapia, riabilitazione e assistenza procedono regolarmente, senza alcun impatto sul percorso di cura degli assistiti.

Sull’accaduto indagano le autorità competenti, con le quali l’azienda sta collaborando attivamente.
"Siamo amareggiati per quanto accaduto - ha sottolineato il direttore generale Monica Vanni - colpire un luogo di cura significa colpire la comunità stessa. Tuttavia - ha proseguito -  la risposta più importante è che il servizio non ha subito interruzioni: la cura e l'assistenza ai nostri pazienti restano la nostra priorità assoluta e sono proseguite normalmente. 

Voglio esprimere il mio sostegno al direttore del Ser.D. e a tutto il personale. La loro dedizione, anche di fronte a simili episodi, è il segno della solidità della nostra azienda.

Siamo pienamente al fianco delle forze dell'ordine per fare chiarezza su quanto accaduto, certi che la serenità dei nostri uffici sarà presto ripristinata".

Ultime Notizie