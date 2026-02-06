Casoria, fece fuoco contro due persone ferendole: svolta nelle indagini La polizia esegue un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo

La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’organizzazione camorristica operante nel territorio di Casoria.

Le indagini, condotte dagli agenti della Sisco di Napoli e della squadra mobile hanno consentito di accertare che, nel mese di novembre del 2024, l’indagato, in concorso con altre persone non identificate, avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di due persone, raggiunte in varie parti vitali del corpo.

L’azione delittuosa sarebbe riconducibile alla contrapposizione tra due consorterie criminali attive in Casoria per il controllo delle attività illecite e, in particolare, del traffico di stupefacenti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.