Pompei e Boscoreale, sorpresi con la droga: un arresto e una denuncia Operazione della polizia

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia ha arrestato un 21enne di Torre Annunziata e denunciato un 19enne di Boscoreale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Pompei, nel transitare in via Nolana a Pompei in direzione di Boscoreale, hanno controllato un’auto con a bordo il 21enne, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e di 20 euro.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno controllato la vettura del giovane, in cui hanno rinvenuto altri 13 involucri della stessa sostanza e 245 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Sempre i poliziotti durante i servizi hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 19enne, in quel momento assente.

Alla presenza di un familiare, gli agenti, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rinvenuto ben 13 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1kg, nonché sostanza stupefacente del tipo canapa indiana del peso di circa 5 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Poco dopo, il 19enne si è presentato presso gli uffici del locale commissariato ed è stato pertanto denunciato.