Chiaiano, aggredisce due persone con coltello e bastone: arrestato

Padre e figlio colpito da un 63enne al culmine di una lite

Nella giornata di ieri, la polizia ha tratto in arresto un 63enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per lesioni personali aggravate...

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per la segnalazione di una violenta lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un 58enne ed un 30enne, rispettivamente padre e figlio, erano stati aggrediti dal 63enne che li aveva colpiti con un coltello ed un bastone a seguito di una lite scaturita da futili motivi; inoltre, anche quest’ultimo era rimasto ferito nel corso della lite.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre il coltello ed il bastone sono stati sottoposti a sequestro.

