Chiaiano, aggredisce due persone con coltello e bastone: arrestato Padre e figlio colpito da un 63enne al culmine di una lite

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per la segnalazione di una violenta lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un 58enne ed un 30enne, rispettivamente padre e figlio, erano stati aggrediti dal 63enne che li aveva colpiti con un coltello ed un bastone a seguito di una lite scaturita da futili motivi; inoltre, anche quest’ultimo era rimasto ferito nel corso della lite.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre il coltello ed il bastone sono stati sottoposti a sequestro.