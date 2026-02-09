Parcheggi ed espedienti: carabinieri e municipale denunciano due imprenditori Ecco che cosa accadeva al Vomero a Napoli

Raccontare quello che carabinieri del Vomero e polizia locale hanno contestato ai titolari di due parcheggi (entrambi denunciati per illecita concorrenza con minaccia e violenza) in via Gino Doria e via Paisiello è complicato.



Partiamo da una cosa che accomuna le due attività: la sosta dei clienti sulle strisce blu.



Il trucco è questo. Al mattino le auto con abbonamento mensile vengono portate all’esterno e parcheggiate, senza ticket, sugli stalli blu, in modo da saturare i più convenienti spazi di sosta su strada e indurre i cittadini a parcheggiare all’interno dei loro garage. Con prezzi che oscillano tra i 5 e i 10 euro l’ora.



Il comportamento si traduce in due opzioni, spesso conviventi. Il cliente paga lo stallo all’autorimessa (con costi molto maggiori rispetto ai parcheggi sulle strisce blu) ma è in sosta senza il grattino.