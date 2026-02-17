Incendio Teatro Sannazaro, Nappi: "Ferita la città. Fare chiarezza su cause" L'intervento del vice coordinatore Lega Campania

"L’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro è una profonda ferita, oltre che per l’arte e la cultura, per Napoli e per l’intera comunità partenopea".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania.

"Ringraziamo i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e tutti gli operatori che hanno prestato soccorso e che con il loro rapido intervento hanno messo in sicurezza l’area e fornito assistenza alle persone rimaste intossicate dai fumi del rogo. Confidiamo nelle indagini degli inquirenti per far piena luce sulle cause dell'incendio.

Se dovesse essere confermata la pista dolosa ci troveremmo davanti a un episodio inquietante e di una gravità assoluta con pochi precedenti nella storia della città".