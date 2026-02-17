Napoli, controlli a piazza Garibaldi e Porta Nolana: sanzioni e denuncia Contestate quattro violazioni del codice della strada

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, unitamente ai militari della guardia di finanza e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli in piazza Mancini, Porta Nolana e zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 75 persone, di cui una denunciata poichè trovata in possesso di 19 capi d’abbigliamento contraffatti; inoltre, sono stati controllati 6 veicoli e contestate 4 violazioni del codice della strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 4 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.000 euro, è stata, altresì, disposta una chiusura temporanea a causa delle condizioni igienico-sanitarie precarie.