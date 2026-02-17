Armato di cacciavite tenta di rapinare una tabaccheria: bloccato dal titolare Minaccia uno dei dipendenti in servizio alla cassa per farsi consegnare il denaro: arrestato

La polizia ha arrestato un 55enne napoletano per tentata rapina. Gli agenti del commissariato di Giugliano in Campania, sono intervenuti in via Ripuaria, per la segnalazione di una rapina all’interno di un’attività commerciale.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che l'uomo era stato fermato dal titolare dell’attività, dopo una colluttazione, in quanto, poco prima, il soggetto aveva minacciato con un cacciavite uno dei dipendenti in servizio per farsi consegnare l’incasso della giornata.