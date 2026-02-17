Come si è incendiato il Teatro Sannazaro? Aperta inchiesta per incendio colposo Questa mattina un incendio è divampato all’improvviso all’interno dello storico Teatro Sannazzaro

Questa mattina un incendio è divampato all’improvviso all’interno dello storico Teatro Sannazzaro, autentico simbolo culturale della città, con le immagini che sono diventate ben presto virali sui social. Distrutta la cupola del teatro, danni allinterno dell'edificio e ai palazzi adiacenti, con alcuni residenti evacuati per paura di ulteriori crolli strutturali.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per incendio colposo in seguito al rogo divampato nella notte al Teatro Sannazaro. Il sostituto procuratore Mario Canale coordina l’indagine, al momento a carico di ignoti. Con le operazioni di spegnimento ancora in corso, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con precisione il punto d’innesco e chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

Dal luogo del rogo, arrivano le dichiarazioni del Capo dei Vigili del fuoco Giuseppe Paduano sulla difficile situazione. «Questa mattina siamo intervenuti in base ad una prima segnalazione avuta alle 6:05, quando siamo arrivati sul posto la situazione era già molto compromessa. Il crollo della volta del teatro ha contribuito alla diffusione delle fiamme verso alcuni appartamenti adiacenti al teatro»