Bimbo trapiantato al Monaldi, la Premier Meloni telefona alla mamma: "Giustizia" Colloquio tra Fico e Schillaci: impegno e collaborazione per fare chiarezza sulla vicenda

La premier Giorgia Meloni ha telefonato alla mamma del piccolo paziente, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli, che rischia di morire per quello che potrebbe essere un errore sanitario tra il trasporto del cuore prelevato a Bolzano e l'operazione cui è stato sottoposto nell'ospedale partenopeo.

"Si sta facendo il possibile per trovare un altro cuore, avrete giustizia", le parole che la Presidente del Consiglio avrebbe consegnato alla donna.

Sulla vicenda si stanno muovendo anche i massimi organi istituzionali regionali e del Governo. "Forte impegno sinergico e collaborazione istituzionale, perché venga fatta piena chiarezza" è stata ribadita dal governatore campano Roberto Fico e dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che hanno avuto un colloquio oggi a Roma.

"Un incontro programmato nelle scorse settimane per un confronto su temi sanitari - spiegano dalla Regione -. Il ministro e il presidente hanno rivolto massima attenzione a quanto avvenuto all'ospedale Monaldi di Napoli", ribadendo "la più sentita e sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo paziente ricoverato. Sono stati attivati nei giorni scorsi i poteri ispettivi e conoscitivi in capo sia al Ministero che alla Regione, per poter assumere i provvedimenti necessari secondo le rispettive competenze. Nella giornata di oggi sarà inoltre trasmessa al ministero la relazione predisposta dagli uffici regionali su impulso del presidente Fico", conclude la nota di palazzo Santa Lucia.