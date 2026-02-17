Incendio Sannazaro. Ordinanza Manfredi: "Non sostare in spazi all'aperto"

Dopo il violento incendio che questa mattina ha distrutto il Teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente per tutelare la salute pubblica a seguito della densa nube di fumo sprigionatasi dal rogo.
La misura riguarda l’intera area interessata dall’incendio e resterà in vigore fino a nuova disposizione, che sarà adottata dopo il parere degli organi tecnici competenti.
In una nota ufficiale, il Comune di Napoli ha diffuso una serie di raccomandazioni rivolte ai cittadini presenti nella zona.
Le misure urgenti
Fino a quando l’emergenza non sarà rientrata, viene richiesto di:
- evitare di sostare a lungo in spazi all’aperto;
- lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima del consumo;
- chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l’esterno;
- spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell’aria;
- coprire naso e bocca con un panno umido in prossimità del fumo.
L’ordinanza raccomanda inoltre di non sostare su balconi o terrazzi per osservare, anche a distanza, la nube di fumo, poiché – a causa dei venti – potrebbe provocare effetti irritativi all’apparato respiratorio. Si invita anche a evitare di stendere all’aperto indumenti da asciugare.
Attenzione ai sintomi
Chi dovesse avvertire problemi respiratori o bruciore alle vie respiratorie è invitato a contattare immediatamente un medico o a rivolgersi a un Pronto Soccorso.
Sul posto è stata allestita una postazione della Protezione civile comunale per fornire assistenza alla popolazione e indicazioni operative.
L’attenzione resta alta mentre proseguono le verifiche tecniche e gli accertamenti sulle cause del rogo che ha colpito uno dei luoghi simbolo della cultura napoletana.