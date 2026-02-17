Teatro Sannazaro, Costa, M5S: "Un colpo al cuore della cultura napoletana" La solidarietà del vice presidente della camera dei deputati

"Le fiamme che nella notte hanno devastato il Teatro Sannazaro rappresentano una ferita profonda per Napoli e per l'intero patrimonio culturale del Paese. Quel palcoscenico non è soltanto un edificio: è un pezzo di identità della tradizione teatrale napoletana, un luogo che ha dato voce a generazioni di artisti e che appartiene alla memoria collettiva della città". Lo dichiara il Vice Presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa.

"Il primo pensiero va alle persone rimaste intossicate e ferite, alle quali auguro il più rapido recupero. Un riconoscimento doveroso va ai Vigili del Fuoco, impegnati sin dalle prime ore per contenere il rogo e proteggere le abitazioni circostanti: il loro lavoro, ancora una volta, si dimostra essenziale e straordinario".

"Chiediamo che venga fatta piena luce sulle cause dell'incendio nel più breve tempo possibile. Napoli ha il diritto di sapere cosa è accaduto e le istituzioni, a ogni livello, hanno il dovere di attivarsi immediatamente affinché il Sannazaro possa riaprire le sue porte. La cultura non è un lusso, è l'ossatura di una comunità. E questa comunità merita risposte rapide e un impegno concreto per la ricostruzione", conclude Costa.

