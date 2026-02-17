"Le fiamme che nella notte hanno devastato il Teatro Sannazaro rappresentano una ferita profonda per Napoli e per l'intero patrimonio culturale del Paese. Quel palcoscenico non è soltanto un edificio: è un pezzo di identità della tradizione teatrale napoletana, un luogo che ha dato voce a generazioni di artisti e che appartiene alla memoria collettiva della città". Lo dichiara il Vice Presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa.
"Il primo pensiero va alle persone rimaste intossicate e ferite, alle quali auguro il più rapido recupero. Un riconoscimento doveroso va ai Vigili del Fuoco, impegnati sin dalle prime ore per contenere il rogo e proteggere le abitazioni circostanti: il loro lavoro, ancora una volta, si dimostra essenziale e straordinario".
"Chiediamo che venga fatta piena luce sulle cause dell'incendio nel più breve tempo possibile. Napoli ha il diritto di sapere cosa è accaduto e le istituzioni, a ogni livello, hanno il dovere di attivarsi immediatamente affinché il Sannazaro possa riaprire le sue porte. La cultura non è un lusso, è l'ossatura di una comunità. E questa comunità merita risposte rapide e un impegno concreto per la ricostruzione", conclude Costa.
Teatro Sannazaro, Costa (M5S): "Un colpo al cuore della cultura napoletana, ora chiarezza sulle cause"
"Le fiamme che nella notte hanno devastato il Teatro Sannazaro rappresentano una ferita profonda per Napoli e per l'intero patrimonio culturale del Paese. Quel palcoscenico non è soltanto un edificio: è un pezzo di identità della tradizione teatrale napoletana, un luogo che ha dato voce a generazioni di artisti e che appartiene alla memoria collettiva della città". Lo dichiara il Vice Presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa.