Juve Stabia: dimissioni per Polcino dalla carica di amministratore delegato Lunga lettera al club e alla città di Castellammare da parte del dirigente

Gli amministratori della Juve Stabia e il club gialloblu hanno comunicato che Filippo Polcino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato della società. "Il club desidera esprimere un sentito ringraziamento al dottor Polcino per il lavoro svolto con professionalità, impegno e senso di responsabilità nel corso del suo mandato, contribuendo in maniera significativa al percorso di crescita della società": si legge nella nota diffusa dalla Juve Stabia con una lettera di Polcino che ha voluto ringraziare il club e la città di Castellammare.

"È stata una missione, un legame autentico"

"Cari cittadini di Castellammare di Stabia, cari tifosi della Juve Stabia, ci sono parole che non nascono dalla mente, ma dal tempo. E oggi, dopo quattro anni vissuti con intensità assoluta, sento il bisogno di salutare questa Città e questa Squadra con il rispetto e l’amore che si devono a ciò che lascia un segno profondo nella vita di un uomo. - ha affermato Polcino ai canali ufficiali del club - Sembra ieri quando una telefonata di Andrea Langella mi affidò la guida di una delle società più antiche e identitarie del calcio italiano. Oggi, nel pieno rispetto della volontà della nuova proprietà, ho rassegnato le mie dimissioni chiudendo per me un capitolo che non è stato solo professionale, ma profondamente umano. Domani sarà un giorno diverso. Per la prima volta dopo anni, il mio pensiero non correrà automaticamente alla mia Juve Stabia. E la chiamo “mia” senza esitazione, perché questa squadra mi ha attraversato l’anima, è entrata nelle mie abitudini, nei miei silenzi, nella mia famiglia. Non è mai stata solo una responsabilità: è stata una missione, un legame autentico con una Città orgogliosa, passionale, vera. - si legge nella lunga nota - In questo percorso ho sentito forte e costante la presenza del popolo stabiese, nei momenti di gioia e in quelli più duri, quando il peso delle decisioni sembrava insostenibile. Vado via con gratitudine, con orgoglio e con un pezzo del mio cuore che resterà per sempre qui. Le cariche finiscono, le maglie si cambiano, ma ciò che si costruisce con onestà e amore non conosce addii: resta, e continua a vivere. Grazie di tutto Castellammare e arrivederci".