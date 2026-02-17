Bimbo trapiantato con cuore bruciato: ecco il bollettimo medico A renderlo noto è l'azienda dei colli a Napoli

Alle ore 15:30 di oggi 17 febbraio 2026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto il 23 dicembre 2025 non presentano variazioni significative rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Le condizioni cliniche restano pertanto stabili, in un quadro di grave criticità e il bambino continua ad essere ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque in lista trapianto fino a nuova valutazione.

Le strutture che ad ora hanno dato conferma di presenza all’Heart Team organizzato dall’Azienda Ospedaliera dei Colli per la tarda mattinata di domani sono:

Azienda Ospedaliera Pediatrica Bambino Gesù di Roma (Professor Lorenzo Galletti e dottoressa Rachele Adorisio), Azienda Ospede Università Padova (Professor Giuseppe Toscano), ASST Papa Giovanni XXIII – Ospedale di Bergamo (Dottor Amedeo Terzi), Ospedale Regina Margherita di Torino (Professor Carlo Pace Napoleone).

La direzione, nel ribadire il proprio impegno ad assicurare trasparenza e collaborazione con le autorità ispettive e giudiziarie, garantisce ogni supporto necessario alle determinazioni clinico - terapeutiche ed assistenziali assunte dai medici curanti nell'esclusivo interesse del paziente.