Napoli: studente spagnolo minacciato di morte e rapinato in centro I carabinieri arrestano 28enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 28enne nigeriano per tentata rapina. A subire l’aggressione è uno studente spagnolo 24enne che stava percorrendo Corso Umberto per rientrare a casa.

I fatti:

Sono le 04:45 circa quando il 28enne si avvicina e aggredisce alle spalle lo studente. Vuole i suoi soldi, lo minaccia di morte e gli ruba lo smartphone. Parte la colluttazione.

La vittima è in lacrime e l’aggressore a pochi metri quando intervengono i carabinieri. Lì presente anche un uomo che aveva provato a dividere i due.

La vittima è scossa e sul volto i segni dell’aggressione. Il 28enne è ora in carcere.