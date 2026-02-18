Nuovo assalto alle poste: malviventi in azione a Giugliano in Campania Mattinata di terrore nel napoletano

Ancora un assalto alle poste nel napoletano. Ad essere preso di mira è stato l'ufficio di Giugliano in Campania.

I banditi sono entrati in azione in via 1° maggio di fronte alla villa comunale di buon mattino. I malviventi erano, a detta di alcuni testimoni, in due e in sella ad un motorino. Uno di essi era armato di taglierino. Un dipendente è stato colto da leggero malore.

Hanno portato via il bottino, che resta ancora da quantificare. Stando alle prime stime, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1500 euro. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, che hanno avviato le relative indagini.

Sull'ennesimo grave episodio di criminalità, Giuseppe Alviti presidente associazione nazionale guardie giurate, il quale ha sollecitato ancora una volta, l'aumento del personale di vigilanza antirapina presso le sedi tutte di poste Italiane. "Solo così si può arginare il fenomeno".