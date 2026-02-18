Incendio Teatro Sannazaro, Andrea Cannavale: "Qui i miei ricordi con papà" Il figlio di Enzo Cannavale: "Speriamo rinasca come il Nuovo Cinema Paradiso"

“L'augurio è che qui possa rinascere il nuovo teatro Sannazaro un po' come il Nuovo Cinema Paradiso”. Lungo via Chiaia il giorno dopo l'incendio che ha distrutto il teatro c'è chi passa in silenzio, chi nasconde le lacrime dietro gli occhiali da sole e chi si lascia andare ai ricordi d'infanzia.

In mattinata nel via vai di istituzioni ed artisti ecco anche Andrea Cannavale, produttore cinematografico, figlio di uno dei più iconici attori del Novecento, Enzo Cannavale. I film di Enzo Cannavale ancora oggi conquistano grandi e piccini, le sue commedie al teatro è possibile trovarle oggi anche sui social, ma per Andrea Cannavale quel teatro è memoria di un tempo passato anche al grande caratterista tra cinema, tv e teatro... appunto.

“Io qui ci venivo con papà”, racconta Andrea Cannavale che, come tanti, proprio non sembra aver voglia di dire addio alla “bomboniera di Chiaia”. A meno di ventiquattro dall'incendio il pensiero è rivolto al futuro, c'è voglia di rialzare il sipario.

“Guardiamo avanti, rinascerà ancora più bello di prima”.